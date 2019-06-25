Ученые рассказали, что музыкальное образование положительно влияет на интеллект школьников

Ученые из университета Британской Колумбии в Канаде выявили связь между занятиями в музыкальной школе и показателями успеваемости школьников.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Educational, тем школьникам, которые занимаются в музыкальных школах, легче дается изучение математики и гуманитарных наук. Также они лучше справляются с экзаменами.

В целом исследователи обнаружили, что генетической склонности к определенному виду творчества или предрасположенности в выборе предметов не существует. На это влияют воспитание, окружение и образование школьника.

Ранее сообщалось, что в России создали концепцию по оптимизации работы предприятия социальной сферы, согласно которой российские школьники через 5 лет перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками и тратить время на поиск расписания.