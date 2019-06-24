Рособрнадзор: в этом году с ЕГЭ удалили более 800 школьников

Во время основного периода проведения Единого государственного экзамена в 2019 году были удалены 812 человек.

Это 25% меньше, чем в 2018 году, передает RNS со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Самыми распространенными нарушениями остались наличие мобильных телефонов (355 удаленных) и шпаргалок (323 удаленных). Это меньше на 31% и 35% соответственно по сравнению с прошлым годом.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в этом году обществознание, физика и биология стали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ.