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Рособрнадзор: в этом году с ЕГЭ удалили более 800 школьников

18:46, 24.06.2019
Рособрнадзор: в этом году с ЕГЭ удалили более 800 школьников
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во время основного периода проведения Единого государственного экзамена в 2019 году были удалены 812 человек.

Это 25% меньше, чем в 2018 году, передает RNS со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Самыми распространенными нарушениями остались наличие мобильных телефонов (355 удаленных) и шпаргалок (323 удаленных). Это меньше на 31% и 35% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в этом году обществознание, физика и биология стали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ.

ОбществоОбразование
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