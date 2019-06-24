Татарстан занял первое место по развитию МСП в Приволжском федеральном округе

Республика Татарстан заняла первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по развитию малого и среднего предпринимательства.

В пресс-службе Министерства экономики Республики Татарстан уточнили, что республика стала лидером в ПФО по основным показателям развития малого и среднего предпринимательства («количество», «численность», «оборот»).



По предварительным данным, с учетом дополнительного финансирования, Татарстан занимает первое место среди регионов по объему привлеченных средств из федерального бюджета по нацпроекту МСП.

Всего в рамках данного нацпроекта в республику привлечено 1,2753 млрд рублей (936 млн рублей из Минэкономразвития России и 339,3 млн рублей из Минсельхоза России).



В рамках нацпроекта МСП в 2019—2021 годы планируется реконструировать 7 объектов в рамках третьей очереди развития технополиса «Химград». Всего в развитие инфраструктуры «Химграда» будет инвестировано 1,033 млрд рублей.



Ранее сообщалось, что Татарстан по итогам первого квартала 2019 года занял первое место среди регионов России по суммарному объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства.

