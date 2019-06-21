Анатолий Попов: «С января по май мы на удалось предотвратить хищение средств корпоративных клиентов Сбербанка на 410 млн руб»

Зампред правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» банка Анатолий Попов в рамках Международного конгресса по кибербезопасности, который организовал в Москве Сбербанк России, рассказал в интервью ТАСС, что главной угрозой в сфере кибербезопасности — как физических, так и юридических лиц — остается социальная инженерия. Для защиты клиентов разработана система фрод-мониторинга, в основе которой лежит искусственный интеллект.

«Система может анализировать 200 млн операций в сутки, оценивая более 1 тыс. различных параметров операции. Благодаря ей с января по май 2019 года нам удалось предотвратить хищение средств корпоративных клиентов на 410 млн рублей. При этом активность мошенников заметно снизилась: в третьем-четвертом кварталах 2018 года объем предотвращенных хищений составил 1,56 млрд рублей», — рассказал он.

По его словам, мошенники используют в каналах дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов схемы, которые «ломают» не канал, а самого клиента.