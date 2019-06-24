В квартире жилого дома в Нижнекамске произошел пожар, 87-летняя женщина в реанимации

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне в 23.34 в одном из жилых домов на ул. Вокзальной в Нижнекамске произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В одной из комнат квартиры горели мебель и вещи. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти 87-летнюю женщину, которая отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в реанимацию Нижнекамской ЦРБ. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане при пожаре погибли двое детей.