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В квартире жилого дома в Нижнекамске произошел пожар, 87-летняя женщина в реанимации

10:50, 24.06.2019
В квартире жилого дома в Нижнекамске произошел пожар, 87-летняя женщина в реанимации
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне в 23.34 в одном из жилых домов на ул. Вокзальной в Нижнекамске произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

В одной из комнат квартиры горели мебель и вещи. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти 87-летнюю женщину, которая отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в реанимацию Нижнекамской ЦРБ. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане при пожаре погибли двое детей.

Происшествия Татарстан
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