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Синоптики Татарстана прогнозируют грозу, жара пойдет на спад

04:29, 24.06.2019
Синоптики Татарстана прогнозируют грозу, жара пойдет на спад
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 24 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Возможен дождь, гроза и даже град.

Ветер северный умеренный, при грозе шквалистые усиления до 17-22 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем жара спадет до отметки 24-29 градусов Цельсия. В Казани температура воздуха составит от +24°С до + +28°С. В Набережных Челнах в понедельник ожидается от +26°С до +28°С.

Общество Татарстан
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