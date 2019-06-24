Синоптики Татарстана прогнозируют грозу, жара пойдет на спад

Сегодня, 24 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Возможен дождь, гроза и даже град.

Ветер северный умеренный, при грозе шквалистые усиления до 17-22 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем жара спадет до отметки 24-29 градусов Цельсия. В Казани температура воздуха составит от +24°С до + +28°С. В Набережных Челнах в понедельник ожидается от +26°С до +28°С.