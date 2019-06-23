Путин в поздравлении с Сабантуем упомянул Татарстан

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей и гостей страны с Сабантуем. Поздравительная телеграмма размещена на официальном портале Кремля.



— Как и столетия назад, Сабантуй объединяет людей, к нему готовятся заранее, а в праздничные дни в городах и селах проходят веселые народные гулянья, спортивные состязания, концерты, игры и конкурсы, — говорится в сообщении.

В тексте телеграммы Путин упомянул Татарстан. «И конечно, здесь, в Татарстане, в центре торжеств, сегодня также царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения. Уверен, что в богатой и разнообразной программе Сабантуя все найдут себе занятие по душе, с большим удовольствием отведают замечательные блюда национальной кухни», — продолжает президент РФ.

