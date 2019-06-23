На Волге около Нижнего Услона остановился теплоход из-за задымления в машинном отделении

Накануне в 22.30 поступило сообщение о том, что на Волге около Нижнего Услона в машинном отделении двухпалубного теплохода произошло задымление, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Теплоход «Василий Чапаев» двигался по маршруту Москва — Тетюши, на борту находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа. Погибших и пострадавших нет. Со слов капитана, предварительно горел силовой кабель дизель-генератора. Движение теплохода отложено до утра по решению комиссии Казанской инспекции государственного портового контроля. Причина задымления устанавливается.

