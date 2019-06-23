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На Волге около Нижнего Услона остановился теплоход из-за задымления в машинном отделении

06:15, 23.06.2019
На Волге около Нижнего Услона остановился теплоход из-за задымления в машинном отделении
Фото: ru.wikipedia.org / Olegivvit

Накануне в 22.30 поступило сообщение о том, что на Волге около Нижнего Услона в машинном отделении двухпалубного теплохода произошло задымление, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Теплоход «Василий Чапаев» двигался по маршруту Москва — Тетюши, на борту находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа. Погибших и пострадавших нет. Со слов капитана, предварительно горел силовой кабель дизель-генератора. Движение теплохода отложено до утра по решению комиссии Казанской инспекции государственного портового контроля. Причина задымления устанавливается.

Происшествия Татарстан
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