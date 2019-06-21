Песков объяснил, почему было решено прекратить авиасообщение с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что указ Путина относительно Грузии — «вынужденная рестрикция на фоне экстремистских действий в Тбилиси», сообщает «РИА Новости».

Напомним, Путин поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа. Кроме того, согласно опубликованному указу, с 8 июля 2019 года «российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

