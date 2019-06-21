Новости общества

16:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Акимов в шутку предложил взломать устройства чиновников

16:03, 21.06.2019
Акимов в шутку предложил взломать устройства чиновников
Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России Максим Акимов на Международном конгрессе по кибербезопасности в шутку предложил периодически специально платить хакерам, чтобы те атаковали гаджеты руководителе и чиновников.

«И, может, иногда стоит какие-то атаки на персональные устройства некоторым руководителям инициировать — чтобы они понимали степень их собственной уязвимости. Может быть, стоит за это специально заплатить», — цитирует его «Интерфакс-Россия».

Ранее сообщалось, что Банк России в 2019 году проверил 75 банков на предмет выполнения требований кибербезопасности. При этом у всех из проверенных кредитных организаций были обнаружены нарушения.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров