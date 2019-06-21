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КАМАЗ выплатил 259 млн рублей дохода по облигациям

10:14, 21.06.2019
КАМАЗ выплатил 259 млн рублей дохода по облигациям
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» выплатило по биржевым облигациям серии БО-13 доход по седьмому купонному периоду общей суммой свыше 259 млн рублей, или 10,39% годовых.

Выплаты производились по 5 млн ценных бумаг. Размер дохода, полученный с одной облигации, составил 51 рубль и 81 копейку, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Денежные средства были выплачены в рамках седьмого купонного периода, продолжавшегося с 20 декабря 2018 года по 20 июня 2019 года. Обязательства исполнены в полном объеме.

Ранее КАМАЗ выплатил более 19 млн рублей дохода по облигациям серии БО-05 в рамках восьмого купонного периода.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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