КАМАЗ выплатил 259 млн рублей дохода по облигациям

ПАО «КАМАЗ» выплатило по биржевым облигациям серии БО-13 доход по седьмому купонному периоду общей суммой свыше 259 млн рублей, или 10,39% годовых.



Выплаты производились по 5 млн ценных бумаг. Размер дохода, полученный с одной облигации, составил 51 рубль и 81 копейку, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.



Денежные средства были выплачены в рамках седьмого купонного периода, продолжавшегося с 20 декабря 2018 года по 20 июня 2019 года. Обязательства исполнены в полном объеме.



Ранее КАМАЗ выплатил более 19 млн рублей дохода по облигациям серии БО-05 в рамках восьмого купонного периода.

