В России предложили ежегодно сокращать потребление пластика на 10—20%

В России следует сокращать потребление пластика на 10—20% ежегодно. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Глава Минприроды РФ отметил, что в настоящее время данная тема обсуждается публично, так как «за любой пластиковой посудой стоят рабочие места, производства».

«Чтобы не навредить этому всему сразу резко, хочется эволюционно это делать [сокращать] — по 10—20% в год. К этому нужно двигаться, потому что пластик — одна из основных проблем», — цитирует слова министра «РИА Новости».

Вопрос планируется обсуждать с Общественной палатой РФ и экспертным сообществом. Будут рассматриваться различные варианты, в том числе возможность сделать пластик разлагаемым с помощью добавления крахмала.

Напомним, ранее Минприроды РФ назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды.