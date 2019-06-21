СМИ рассказали о новом способе утечки пользовательских данных

Злоумышленники начали использовать новый способ кражи данных — они фотографируют информацию о частных лицах с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. На этот канал приходит 10% утечек, говорится в исследовании компании по защите данных DeviceLock, которое было проведено с января по май 2019 года.

Лидером — 80% — среди каналов утечек в этом году являются выгрузки из корпоративных информационных систем на внешние носители. Еще 10% приходятся на прочие способы, пишут «Известия».



Около 70% сливов происходят в розничных банках, МФО и операторах связи, 20% — в облачных сервисах. Еще 10% сливов произошли в госструктурах.

Ранее Роскомнадзор заявил о блокировке сайта с данными 900 тысяч клиентов российских банков.