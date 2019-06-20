Главное к утру: встреча Минниханова и Колобкова, новое авианаправление из Казани в Азию, изменения принципов работы над нацпроектами

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 20 июня.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве встретился с министром спорта России Павлом Колобковым. Стороны обсудили планы на ближайшие 8 лет по заявкам на крупные соревнования. Отмечается, что Татарстан является большим партнером ведомства по проведению спортивных и общественно значимых мероприятий.

Правительство Татарстана ведет переговоры об открытии регулярного прямого авиарейса между Казанью и одним из регионов Китая. При этом название региона не раскрывается, но исключено, что это Пекин или Шанхай.

Экс-военнослужащий из Альметьевска Максим Герасимов заявил, что не имеет никакого отношения к переписке, которая фигурирует в расследовании крушения малайзийского Boeing в Донбассе. Ранее The Bell сообщил, что переписка солдата из Альметьевска стала одним из доказательств причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.

США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО «Русское финансовое общество». Как сообщается на сайте Министерства финансов США, «Русское финансовое общество» оказывало «содействие» КНДР в вопросе доступа Пхеньяна к международной финансовой системе в обход санкций.

Правительство скорректирует подход к реализации 13 национальных проектов. Предварительно, изменения коснутся прошлогоднего постановления правительства об организации проектной деятельности, который определяет принципы работы над нацпроектами.

Международная федерация футбола (FIFA) рассмотрит возможность лишить Катар права проведения чемпионата мира 2022 года. Это связано с задержанием экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.