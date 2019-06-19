Итоги дня: подозреваемые по делу MH17, закон о компенсации ипотеки многодетным семьям, делегация России в ПАСЕ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 июня.



Международные следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Среди них оказались Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. В МИД РФ считают обвинения в адрес россиян голословными.

Государственная дума сегодня приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети. Таким семьям из федерального бюджета будет выделяться 450 тыс. рублей.



Государственная дума и Совет Федерации сформировали российскую делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Всего в нее вошли семь сенаторов и 11 депутатов.

В Башкирии вынужденно сел самолет с двумя французскими пилотами, летевшими из Казани в Екатеринбург, через который пролегала часть маршрута авиагонок Aero France. Экипаж в результате экстренной посадки не пострадал.



Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое призвано не допустить роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции. По словам премьера, теперь тарифный дисбаланс не получится устранить, перекладывая издержки на жителей.



Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение о взыскании с Украины долга российской компании «Татнефть» на сумму $144 млн.



Российское правительство намерено сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ. При этом экзамены планируется перевести в компьютерную форму.

