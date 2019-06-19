Замгендиректора «Унистроя» показал рендеры второй очереди казанского ЖК «Весна»

Заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов опубликовал рендерные изображения второй очереди казанского ЖК «Весна».

«Такой будет вторая очередь «Весны», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте», приложив к посту одну из картинок.

Вторую Юсупов выложил в Facebook.

Напомним, что «Унистрой» станет первой компанией в РТ, которая получит кредит на проектное финансирование целого комплекса. Банк «Открытие» предоставит на вторую очередь «Весны» 7,6 млрд рублей.