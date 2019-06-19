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В Крыму создан взвод туристической полиции

08:58, 19.06.2019
В Крыму создан взвод туристической полиции
Фото: pixabay.com

На территории Ялты в Крыму создан первый взвод туристической полиции, основной задачей которого станет патрулирование мест массового пребывания отдыхающих.

Взвод образован при отдельной роте патрульно-постовой службы ялтинской полиции. На форму правоохранителей нанесены нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках.

Помимо патруля туристическая полиция будет оказывать помощь в решении вопросов отдыхающих, а также принимать обращения в случае совершения в отношении них правонарушений, пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное МВД.

Основным иностранным языком для сотрудников взвода является английский.

Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется в декабре.

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