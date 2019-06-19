Главное к утру: извинения Бузыкаева за карикатуру про Казань, регионы с самыми маленькими пенсиями, пятое дело в отношении Порошенко

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 19 июня.

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков предложил увольнять чиновников за неисполнение закона об обращениях граждан. В рамках выездного заседания президиума Государственного совета РТ был назван «черный» список городов и районов республики, где «люди получают формальные ответы» от госслужащих.

В Башкирии выделили 2,4 млрд рублей на аренду комплексов фиксации нарушений ПДД. Власти региона собираются взять в аренду 609 комплексов на 5 лет. Поставка и монтаж первых 150 комплексов должны произойти до конца 2019 года, остальных 459 — до 1 мая 2020 года.

Карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев извинился за свой рисунок про Казань. Он выложил в Facebook новую карикатуру, где изобразил самого себя нашкодившим ребенком. «Сестры и братья татары, прошу простить, был неправ», — написал художник на рисунке. В подписи к новому рисунку художник ответил на обращение врио главы РБ Радия Хабирова.

Государственное бюро расследований возбудило пятое уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко. На этот раз оно связано с якобы фальсификациями документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабмина.

На 1 января 2019 года наименьший средний размер пенсии зафиксирован в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Наибольший средний размер пенсии установлен в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе и Магаданской области.

Немецкий автопроизводитель BMW отзовет в Европе 560 тысяч автомобилей E60, E61, E63 и E64. Речь идет о машинах, произведенных в период с 2002 года по 2010 год.