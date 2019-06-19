Лавров рассказал пословицу на случай санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если иностранный дипломат попадет под санкции.

Во время церемонии открытия обновленного комплекса зданий швейцарской дипломатической миссии в Москве посол прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок.

«Волков бояться — в лес не ходить», — сказал в ответ Лавров, намекнув на антироссийские санкции.

Также российский министр добавил, что резиденция посла расположена на территории комплекса зданий дипмиссий. В шутку он посоветовал Россье больше доверять своим сотрудникам, пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее Лавров высказался в шутку, что среди постоянных членов Совбеза ООН нет джентльменов.