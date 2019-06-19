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Происшествия

На востоке Лондона убили россиянина

05:42, 19.06.2019
На востоке Лондона убили россиянина
Фото: pixabay.com

В районе Тауэр-Хамлетс на востоке Лондона произошло убийство россиянина. Об этом говорится в сообщении полиции города.

Инцидент случился днем в субботу, 15 июня. По данным правоохранителей, 34-летний уроженец России Глеб Жебровский, известный под именем Глеб Стальной, скончался от ножевых ранений.

Полицейскими были задержаны двое подозреваемых. В скором времени состоится вскрытие, ведется поиск свидетелей, пишет «РИА Новости».

Расследование дела продолжается.

Напомним, ранее в Норвегии по подозрению в терроризме задержали россиянина.

Происшествия
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