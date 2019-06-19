Россиян, сдающих жилье туристам, планируют обязать платить курортный сбор

Минкавказа РФ предложило распространить курортный сбор на частный сектор.

По словам главы ведомства Сергея Чеботарева, нынешняя ситуация, когда налог платят только гостиницы или хостелы, ставит граждан, сдающих туристам внаем собственное жилье, в необоснованно привилегированное положение, пишут «Известия».

«Частник в основном не заметен для государства. Человек может владеть двумя-тремя домами или квартирами, сдавать их через онлайн-сервисы, а государство этого не видит. Поэтому, конечно, в том числе наша задача сделать так, чтобы они тоже платили курортный сбор, — сказал он, отметив, что для этого собственникам недвижимости предложат регистрироваться в качестве самозанятых.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что пока практика курортного сбора не будет распространяться на другие регионы. Ведомство планирует детально изучить опыт тех субъектов, где уже действует сбор.