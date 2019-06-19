Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза, град и до +29

В среду, 19 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем возможны дождь, гроза, локально град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами до 23 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +24°С до 29°С. В Казани днем ожидается от +26°С до 28°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +24°С до 27°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах с усилениями ветра и граде 19 июня.