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Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза, град и до +29

04:31, 19.06.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза, град и до +29
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 19 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем возможны дождь, гроза, локально град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами до 23 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +24°С до 29°С. В Казани днем ожидается от +26°С до 28°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +24°С до 27°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах с усилениями ветра и граде 19 июня.

Общество Татарстан
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