Полиция возбудила дело по факту избиения исполнительного директора Фонда кино в Москве
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
В заявлении продюссера в правоохранительные органы отмечается, что к нему около дома подбежал неизвестный. Мужчина нанес ему несколько ударов и скрылся в неизвестном направлении.
Сам Тельнов зафиксировал побои в медучреждения, затем был отпущен домой, передает ТАСС.
Напомним, ранее Тельнов заявлял, что избиение было снято на камеру телефона.Происшествия
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