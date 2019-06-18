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Полиция возбудила дело по факту избиения исполнительного директора Фонда кино в Москве

11:24, 18.06.2019
Полиция возбудила дело по факту избиения исполнительного директора Фонда кино в Москве
Фото: realnoevremya.ru

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

В заявлении продюссера в правоохранительные органы отмечается, что к нему около дома подбежал неизвестный. Мужчина нанес ему несколько ударов и скрылся в неизвестном направлении.

Сам Тельнов зафиксировал побои в медучреждения, затем был отпущен домой, передает ТАСС.

Напомним, ранее Тельнов заявлял, что избиение было снято на камеру телефона.

Происшествия
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