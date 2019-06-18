Зеленский рассказал, с чего начнет разговор с Путиным при возможной встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в первую очередь затронет тему Крыма и Донбасса.

В интервью немецкой газете Bild политик подчеркнул, что начнет разговор с того, что скажет, что «Донбасс и Крым — это Украина».

Также Зеленский выразил надежду, что Крым в ближайшее время вернется в состав Украины. Он называл полуостров «уникальным местом со своей природой и историей».

Напомним, ранее Путин сказал, что рассчитывает на то, что Зеленский быстро войдет в роль президента.