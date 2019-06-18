Новости общества

09:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зеленский рассказал, с чего начнет разговор с Путиным при возможной встрече

08:38, 18.06.2019
Зеленский рассказал, с чего начнет разговор с Путиным при возможной встрече
Фото: president.gov.uaм

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным в первую очередь затронет тему Крыма и Донбасса.

В интервью немецкой газете Bild политик подчеркнул, что начнет разговор с того, что скажет, что «Донбасс и Крым — это Украина».

Также Зеленский выразил надежду, что Крым в ближайшее время вернется в состав Украины. Он называл полуостров «уникальным местом со своей природой и историей».

Напомним, ранее Путин сказал, что рассчитывает на то, что Зеленский быстро войдет в роль президента.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров