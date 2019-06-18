Главное к утру: последствия конфликта под Пензой, рекордный убыток авиакомпаний, прогноз ООН о численности населения России

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 18 июня.

В Татарстане объявили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс). Она ожидается в период с 18 по 24 июня.

Все цыгане, которые проживали в Чемодановке Пензенской области, покинули село после конфликта с местными жителями. Как сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина, Чемодановку покинули около 650 человек. Она отметила, что людей из села принудительно никто не вывозил.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил о подготовленных предложениях, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30—40%. Как он рассказал в эфире программы «Познер» на Первом канале, одним из предложений является выделение из материнского капитала денег ежемесячно.

Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы. Согласно документу, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, при обнаружении опасности будет действовать режим централизованного управления Рунетом.

Через 59 лет, к 2078 году, количество жителей в России уменьшится с нынешних 145 до 99,7 млн человек. Это следует из пессимистичного прогноза, который представлен в демографическом докладе ООН, рассчитанном до 2100 года. Согласно оптимистичному прогнозу, в России к этому же году население увеличится до 160 млн человек. Среднее медианное значение для 2078 года — 127,5 млн.

По итогам I квартала 2019 года общий убыток российских авиакомпаний составил 45,3 млрд рублей. Эти потери стали рекордными, они сопоставимы с убытком за весь 2018 год.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, комментируя назначение 12-го заместителя, заявил, что это число объясняется вовлеченностью министерства практически во все сферы развития государства.

17 июня умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Он скончался во время заседания суда. Мурси попросил у судьи дать ему слово, затем политик упал в обморок и скончался.