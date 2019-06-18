Эксперты сообщили о возможной нехватке в будущем IT-специалистов

В ближайшие годы в России может начать не хватать квалифицированных IT-специалистов. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение».

Как пишут «Известия», среди профессий, которые будут востребованы в среднесрочной перспективе, есть архитектор интернета вещей, инженер по безопасности данных, IT-юрист, консультант по робоэтике и т. д.

Вместе с тем с рынка труда могут исчезнуть и ныне популярные профессии: переводчик, оператор колл-центра, экскурсовод, агент-туроператор, аудитор, банковский специалист, инженер по эксплуатации зданий, кассир и т. д. В целом, по данным экспертов ВШЭ, 375 млн работников (что составляет около 14 процентов мировой рабочей силы) к 2030 году вынуждены будут сменить профессию.

Ранее эксперты назвали теряющие актуальность рабочие специальности.