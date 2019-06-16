Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником

В этом году День медицинского работника отмечают 16 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником. Текст размещен на официальном портале правительства РФ.

— Примите мои искренние поздравления с Днем медицинского работника. Для всех нас это повод еще раз выразить вам свою огромную благодарность и уважение. В вашей сложной и крайне напряженной работе выходных нет. Вы отдаете ей все силы и талант, — поздравил Медведев.

«Я хочу сказать вам спасибо за нелегкий, но очень важный труд. За верность делу, которое стало вашим призванием», — обратился премьер-министр.

