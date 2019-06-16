В августе в Сочи планируется встреча президентов России, Азербайджана и Ирана

В Сочи в августе запланировано проведение встречи президентов РФ, Азербайджана и Ирана, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на открытии конференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани отметил, что результаты, которые достигнуты в борьбе с терроризмом в Сирии, это совместный успех России, Турции и Ирана. По словам Путина, отношения между Россией и Ираном носят многоплановый, многосторонний характер. В частности, страны предпринимают совместные усилия по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии.

