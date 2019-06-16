Прокурор Пензенской области проведет личный прием в селе Чемодановка

17 июня прокурор Пензенской области Наталья Канцерова проведет прием граждан в селе Чемодановка Бессоновского района, сообщается на официальном портале прокуратуры области.

В приеме также будет участвовать руководитель СУ СК РФ по области Дмитрий Матушкин. Встреча пройдет после массовой драки в селе.

Напомним, по делу о массовой драке в Пензенской области в полицию были доставлены более 170 человек. Следственный комитет установил личности всех участников драки. Кроме того, руководитель Следкома Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села в Главное следственное управление СК РФ.

Местные жители заявляли, что конфликт завязался после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. В МВД драку назвали «бытовым конфликтом».

