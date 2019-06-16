Роспотребнадзор рассказал о правах и требованиях при задержке авиарейсов

Роспотребнадзор напомнил о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиакомпаний при задержке рейсов.

«Согласно общим правилам ответственности перевозчика за задержку отправления пассажира за задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения, перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика», — говорится в сообщении ведомства.

В случае изменения расписания авиакомпания должна предупредить пассажиров любым доступным способом. При задержке или отмене рейса авиакомпания должна предоставить пассажирам ряд услуг, включая два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте. Напитки должны предоставляться, если ожидание составляет более двух часов, горячее питание — при задержке более чем на четыре часа.

Также пассажиры могут воспользоваться комнатой матери и ребенка, транспортом от аэропорта до гостиницы, размещением в отеле и сдать багаж на хранение. Все эти услуги должны быть бесплатными.

Ранее суд оштрафовал Utair на 100 тысяч рублей из-за задержки рейса почти на 10 часов.