Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой дождь и до +20

В воскресение, 16 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный слабый до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +15°С до 20°С. В Казани днем ожидается от +18°С до 20°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +16°С до 18°С.