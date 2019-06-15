Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы за мат

Актер Александр Гайдулян был задержан полицейскими на Хохловской площади в Москве во время профилактического рейда. Об этом сообщил артист на своей странице в Instagram.

По его словам, инцидент произошел вечером в пятницу, 14 июня. Полицейские задержали Гайдуляна после жалобы одного из активистов, который обвинил его в нарушении общественного порядка.

«Меня задержали, провели беседу и выпустили. Сказали, что я матерился, но я не матерился», — отметил актер.

Он выразил недоумение, что был остановлен сотрудниками правопорядка, которые «поверили на слово» активисту.

Предварительно, речь идет о представителях движения «Лев против», которые проводят рейды в центре Москвы против распития алкоголя на улицах города.

Напомним, ранее американского актера Алека Болдуина задержали в Нью-Йорке за драку из-за парковочного места.