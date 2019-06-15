В России провели испытания новейшего беспилотного робота «Клавесин»
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) «Рубин» провело испытания подводного робота «Клавесин-2Р-ПМ» в прошлом году. Об этом сообщается в отчете предприятия.
Специалисты подтвердили правильность конструкторских решений, заложенных в беспилотнике, и основные принципы, и алгоритмы его функционирования.
Робот имеют увеличенную дальность и глубину погружения, пишет «РИА Новости».
Отмечается, что главной задачей комплекса является исследование Мирового океана в глубоководных районах.
Напомним, ранее ученые из Корнеллского университета создали робота, выпрыгивающего из воды.ПромышленностьОПК
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