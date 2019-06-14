Бюджет Нижегородской области на 2019 год планируют увеличить на 3,3 млрд рублей

Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональный парламент проект поправок в областной бюджет на 2019 год.



Доходную и расходную части предлагается увеличить на 3,34 млрд рублей до 171,5 млрд рублей и 182,1 млрд рублей соответственно. Дефицит при этом сохранится на уровне 10,6 млрд рублей, сообщается на сайте пресс-службы правительства Нижегородской области.



Также в случае принятия положительного решения по проекту бюджета 200 школ Нижегородской области получат по 200 тысяч рублей на ремонт и подготовку к новому учебному году.



Ранее сообщалось, что моногорода Нижегородской области в 2019—2024 годах получат 165 млн рублей на реализацию мероприятий по поддержке и развитию социального бизнеса. Деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

