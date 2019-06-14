В Нижегородской области погиб школьник, пытаясь сделать селфи на опоре линий электропередач

В Первомайске Нижегородской области погиб 14-летний подросток от удара током, пытаясь сделать фотографию на опоре линий электропередач.

По предварительным данным, учащиеся одной из местных школ катались на велосипедах и остановились около линии электропередачи. Один из школьников взобрался на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи.

«Встав во весь рост, мальчик получил поражение током напряжением около 110 тысяч вольт, после чего упал с высоты около 15 метров на землю. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался», — говорится в сообщении Следкома по Нижегородской области.