В Госдуме РФ поддержали идею увеличить скоростной лимит до 130 км/ч

Подготовка нового стандарта (ГОСТ), который позволит устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч, является правильной мерой. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.



«Мы видим абсолютный нонсенс, когда дорога может выдерживать нагрузки 130 и даже 150 км/ч, а ограничения даже на магистралях — 90 км/ч», — цитирует политика ТАСС.

Лысаков подчеркнул, что «заведомое занижение скоростного режима приносит прибыль регионам, потому что в региональный бюджет идут штрафные деньги с автомобилистов».



Ранее сообщалось, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса разработал проект ГОСТ, который позволит владельцам автомагистралей увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах.

