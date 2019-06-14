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В Госдуме РФ поддержали идею увеличить скоростной лимит до 130 км/ч

12:46, 14.06.2019
В Госдуме РФ поддержали идею увеличить скоростной лимит до 130 км/ч
Фото: minsvyaz.ru

Подготовка нового стандарта (ГОСТ), который позволит устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч, является правильной мерой. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Мы видим абсолютный нонсенс, когда дорога может выдерживать нагрузки 130 и даже 150 км/ч, а ограничения даже на магистралях — 90 км/ч», — цитирует политика ТАСС.

Лысаков подчеркнул, что «заведомое занижение скоростного режима приносит прибыль регионам, потому что в региональный бюджет идут штрафные деньги с автомобилистов».

Ранее сообщалось, что Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса разработал проект ГОСТ, который позволит владельцам автомагистралей увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах.

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