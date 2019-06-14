Россия начала выдачу российских паспортов жителям Донбасса

В двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе началась выдача паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РБК со ссылкой на на источники, близкие к МВД России.

На данный момент одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей Донбасса. Всего на рассмотрение поступили документы от 12 тыс. жителей ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что на получение паспорта гражданина России подали документы более 8 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Документы 7,5 тыс. человек уже отправили в РФ.