Алибасова собираются вывезти из России

Продюсера Бари Алибасова могут вывезти из России в европейскую клинику.

«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа», — сказал Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.

По его словам, качественную реанимационную помощь отцу могут оказать лишь в России, так как у зарубежных врачей мало практики в лечении похожих отравлений.

Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. 6 июня врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна, а 11 числа Алибасов из него вышел.

Накануне, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации.