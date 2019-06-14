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Россия и ЕС собираются перейти на рубли и евро в расчетах

08:21, 14.06.2019
Россия и ЕС собираются перейти на рубли и евро в расчетах
Фото: pixabay.com

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова, стороны отметили, что увеличение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что страны договорились развивать практику расчетов в нацвалютах. Было заключено межправсоглашение о «расширении использования рублей и юаней» в двусторонней торговле.

Экономика
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