Россия и ЕС собираются перейти на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчеты в рублях и евро.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова, стороны отметили, что увеличение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что страны договорились развивать практику расчетов в нацвалютах. Было заключено межправсоглашение о «расширении использования рублей и юаней» в двусторонней торговле.