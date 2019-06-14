Путин повысил зарплаты российским судьям

В 2019 году заработные платы российских судей вырастут. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе отмечается, что финансирование проходит в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия.

Так, с 1 октября года вырастут в 1,043 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.

Реализовывать финансовую часть указа будет российское правительство.

Напомним, ранее Конституционный суд и аппарат правительства РФ разместили декларацию о доходах сотрудников за прошлый год.