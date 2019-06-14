Главное к утру: рост международных резервов России, завершение расследования о краже картины Куинджи, скоростной лимит на дорогах в 130 км/ч

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 14 июня.

Согласно отчету Счетной палаты, в 2018 году компании с госучастием вывели из публичной сферы закупки на 7,5 трлн рублей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Общий объем закупок юрлиц, в которых государству принадлежит 50% и более, составил 24,2 триллиона рублей. Однако часть из них не была отражена в единой информсистеме в сфере закупок (ЕИС).

В МВД завершено расследование уголовного дела по факту похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Денису Чуприкову предъявлено обвинение. По словам его адвоката, подзащитный не признает вину только в той части, что нанес порчу картине, а в остальной части — в полном объеме.

Центробанк сообщил, что с 31 мая по 7 июня международные резервы РФ составили $502,7 млрд, впервые с января 2014 года превысив отметку в полтриллиона долларов. Рост за неделю — 1,5%.

Росстат готовит законопроект, который позволит чаще штрафовать предприятия за предоставление недостоверных данных в отчетности. Размер штрафа останется прежним — 150 тысяч рублей.

Впервые в России будет утвержден ГОСТ, который позволит устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч. Нововведение будет действовать на автомагистралях и скоростных автодорогах. Речь идет пока только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»).

Ровно год назад, 14 июня 2018 года, в России начался чемпионат мира по футболу. В этот день сборная РФ разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Российские футболисты дошли до одной четвертой финала, обыграв перед этим Испанию.