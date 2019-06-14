В Татарстане ожидается дождь и до +19°С
Сегодня, 14 июня, ожидается переменная облачность. В большинстве районов республики прогнозируется небольшой дождь.
Ветер северо-западный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 15-18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентр РТ.
Днем максимальная температура воздуха достигнет 14-19 градусов тепла. В Казани синоптики обещают от +16°С до +18°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +14°С до +17°С.Общество Татарстан
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