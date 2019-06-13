Итоги дня: увольнение генералов полиции в связи с делом Голунова, онлайн-продажа алкоголя с 2020 года, встреча Минниханова с послом Узбекистана в РФ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 июня.



Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова. Указы об увольнении подписаны сегодня и размещены на официальном портале Кремля.



Министерство финансов РФ доработало законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете. Согласно документу, онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года. В рамках первого этапа предполагается, что продавать онлайн можно будет исключительно вина и шампанское с защищенным географическим названием и защищенным наименованием места происхождения. Ожидается, что первый этап продлится с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года.



Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября. На совещании министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что степень готовности домов, которые могут не попасть под переход на проектное финансирование, будет определяться до 1 октября.



По итогам проверки федеральная антимонопольная служба не выявила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне — августе 2019 года.

Рособрнадзор заявил о штатном завершении последних массовых экзаменов ЕГЭ-2019. Сегодня в штатном режиме прошли экзамены по биологии и информатике, без серьезных сбоев и нарушений. До 1 июля будут резервные дни для сдачи всех предметов.



Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в России Ботиржоном Асадовым, который прибыл в Татарстан для участия в торжественном открытии офиса генконсульства Республики Узбекистан в Казани. Рустам Минниханов отметил, что в прошлом году товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 57% и составил $146 млн.

Ленария Муслюмова будет исполнять обязанности заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими молодежными общественными организациями. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев. Муслюмова сменит на этом посту Табриса Яруллина. Преемника Яруллина выберут 22 июня на заседании совета Всемирного форума татарской молодежи.



Мосгорсуд отменил ранее вынесенный приговор Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. При этом суд вынес новый приговор. Он повторяет прежний относительно сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий.