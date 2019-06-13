Disney перезапустит мультсериал про Чипа и Дейла

Компания Disney переснимет мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь», рассказывающий о бурундуках, для своего стримингового сервиса Disney+.

Как сообщается на сайте, всего будет выпущено 39 серий, каждая из которых длится 7 минут. Новая версия мультсериала будет снята без слов, в «классическом комедийном стиле».

Оригинальный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь» выходил в 1989—1990 годах.

Ранее компания Disney заявила, что три новых эпизода «Звездных войн» станут выходить каждый второй декабрь, начиная с 2022 года.