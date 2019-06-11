Совфед одобрил ужесточение наказания за «пьяные» ДТП с жертвами

Сегодня Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, которые ужесточат наказание за ДТП с жертвами, произошедшие по вине пьяных водителей.

Законопроект предполагает лишение свободы от 3 до 7 лет, если пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Если он погиб, то наказание составит от 5 до 12 лет, передает ТАСС. Если погибли двое и более лиц, то лишение свободы достигнет от 8 до 15 лет.

Этот же документ вводит наказание до 2 лет лишения свободы за тяжкий вред здоровью или крупный ущерб при нарушении правил безопасности движения для частных лиц, управляющих легкими (сверхлегкими) воздушными судами или маломерными водными судами. В случае гибели пострадавшего наказание может достигать 5 лет.

Кроме того, законом вносятся изменения в статью 15 «Категории преступлений» УК РФ. В соответствии с ними к категории преступлений средней тяжести относятся неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы, а неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы, относятся к категории тяжких преступлений.