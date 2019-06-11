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Глава Оренбурга назначил новых начальников управлений

17:43, 11.06.2019
Глава Оренбурга назначил новых начальников управлений
Фото: google.com/maps / скриншот

Мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин провел кадровые перестановки в горадминистрации. Начальником управления ЖКХ он назначил Олега Филиппова.

Незадолго до этого градоначальник назначил и. о. начальника управления строительства и дорожного хозяйства. Этим подразделением администрации пока будет руководить Максим Уваров, передает 56orb.ru.

Кроме того, с 5 июня Дмитрий Пиляк назначен исполняющим обязанности директора муниципального автономного учреждения «Оренбургский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации проектов».

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