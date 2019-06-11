Глава Оренбурга назначил новых начальников управлений

Мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин провел кадровые перестановки в горадминистрации. Начальником управления ЖКХ он назначил Олега Филиппова.

Незадолго до этого градоначальник назначил и. о. начальника управления строительства и дорожного хозяйства. Этим подразделением администрации пока будет руководить Максим Уваров, передает 56orb.ru.

Кроме того, с 5 июня Дмитрий Пиляк назначен исполняющим обязанности директора муниципального автономного учреждения «Оренбургский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации проектов».