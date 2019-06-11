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Экономика

В Пермском крае могут списать около 5 млн рублей долгов по транспортному налогу

14:26, 11.06.2019
В Пермском крае могут списать около 5 млн рублей долгов по транспортному налогу
Фото: pixabay.com

В парламент Пермского края внесли законопроект о признании части долгов жителей по транспортному налогу безнадежными.

Как сообщает URA.RU, мера коснется около 350 тыс. жителей Пермского края. Если документ одобрят, то они получат право не платить долги по транспортному налогу, если сумма задолженности по пеням не превышает 500 рублей и она образовалась более двух лет назад. Всего планируется списать порядка 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям.

Экономика
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