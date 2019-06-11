В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня вступит в силу новый порядок подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии на выезд за границу несовершеннолетнего гражданина России.
Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, теперь документы надо будет подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции.
В том случае если заявитель проживает за рубежом, он может обратиться в дипмиссию или консульство.
Напомним, что в I квартале 2019 года граница была закрыта для 4,4 млн россиян, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число должников растет уже четвертый год.
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