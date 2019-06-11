Главное к утру: приговор Захарченко, кадровые перестановки в Башкирии, Силуанов — о причинах падения доходов россиян

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 11 июня.

В администрациях трех муниципалитетов Башкирии произошли кадровые перестановки. Сменились главы Мишкинского, Архангельского и Краснокамского районов.

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии по делу о коррупции. Суд также дополнительно назначил ему штраф в 117 миллионов рублей. Кроме того, суд лишил Захарченко специального звания полковника и госнаград. Также он не сможет занимать руководящие должности в государственных органах на срок 2 года.

Гендиректор УАЗа и FordSollers Адиль Ширинов назначен руководителем ООО «Аурус». Компания займется производством отечественных лимузинов Aurus. При этом бывший гендиректор Хильгерт, который стоял у истоков создания компании, продолжит сотрудничество с Aurus в статусе советника Ширинова. В Минпромторге РФ подтверждают, что производство автомобилей будет налажено на ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.

Следствие не нашло отпечатков пальцев корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на изъятых во время обыска в его квартире предметах. По словам адвоката обвиняемого, ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев. Также он заявил, что уголовное дело Голунова истребовала у полиции Генпрокуратура.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о факторах, повлиявших на падение доходов россиян. Он отметил показатели, расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор — «они тянут показатель реальных доходов вниз».