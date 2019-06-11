Немецкий журнал определил самые красивые русские имена

В список самых красивых детских русских имен вошли Алексей и Алина. Рейтинг был составлен немецким журналом Wunderweib.

Издание отмечает, что на русском языке говорят более 280 миллионов человек по всему миру. При этом большинство русских имен красиво звучат и имеют глубокий смысл.

Так, в списке оказались пять мужских и пять женский имен. Самыми красивыми мужскими имена стали Алексей, Николай, Максим, Вадим, Никита. Женскими — Алина, Полина, Дарья, Мила, Виктория.

Напомним, самыми популярными именами для новорожденных в России стали Артем и София.